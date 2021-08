Lil Nas X und Doja Cat sind die meistgestreamten Rapper*innen auf Spotify

Mitte 2019 war der Song „Old Town Road“ von Lil Nas X mit 1,337 Milliarden Streams an der Spitze der meistgestreamten Songs weltweit. Nun ist es erneut der Rapper selbst, der in Führung geht und nach und nach seine Rap-Kolleg*innen überholt.

Mit 52,01 Millionen Streams ist Lil Nas X aktuell der (männliche) Rapper mit den meisten monatlichen Hörer*innen. Damit belegt er weltweit Platz 12 und überholt sogar Rapper DaBaby, der mit 51,88 Millionen monatlichen Hörer*innen nun auf den 13. Platz fällt. Die Rapperin mit den meisten Hörer*innen ist Doja Cat: Sie belegt mit 58,39 Millionen Streams den siebten Platz weltweit und liegt damit sogar weit vor Lil Nas X und DaBaby.

Obwohl die Liste monatlich erneuert wird, freut sich der Rapper verständlicherweise sehr darüber und bedankt sich bei seinen Hörer*innen.

wow this is insane. this is the most i’ve ever had in my career. thank u to everybody listening. 🤍 https://t.co/JbCmp8QFN3

— nope 👶🏾 (@LilNasX) August 10, 2021