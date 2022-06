Lollapalooza Festival Berlin 2022: Seeed als Sonntags-Headliner – hier das komplette Line-Up

Das Lollapalooza Festival findet am 24. und 25. September 2022 im Olympiastadion und Olympiapark in Berlin statt. Nun könnt Ihr Euch einen Überblick über das gesamte Line-Up verschaffen.

Neu hinzugekommen sind Seeed als weiterer Headliner sowie Loredana, Lari Luke, Kid Francescoli und Emir Taha als zusätzliche hochkarätige Verstärkungen des diesjährigen Line-Ups. Im März 2022 gaben die Veranstalter bereits Künstler wie Casper, AnnenMayKantereit, Kraftklub, Die Fantastischen Vier,Tiësto, Machine Gun Kelly und Badmómzjay bekannt.

Während der exakte Timetable noch nicht feststeht, könnt Ihr Euch weiter unten bereits einen Eindruck vom Programm an den beiden Tagen des Festivals machen. Weitere Informationen stehen auf der offiziellen Website des Lollapalooza.

Line-Up

Samstag, 24. September 2022

AnnenMayKantereit • Kraftklub • Machine Gun Kelly • Apache 207 • Robin Schulz • Paolo Nutini • Milky Chance • Fritz Kalkbrenner • Provinz • Purple Disco Machine • Kid Francescoli • Zoe Wees • Schmyt • Alle Farben • 1986zig • Vize • Jada • Iann Dior • Sea Girls • HBz • Charlotte Jane • Blu DeTiger • 44phantom • Lyra • Esther Graf • Rote Mütze Raphi • Layla • Becks • Mola • Babyjoy

Sonntag, 25. September 2022

Seeed • Die Fantastischen Vier • Tiësto • Casper • Anne-Marie • Loredana • Timmy Trumpet • Badmómzjay • Joy Denalane • Alice Merton • Clairo • Drangsal • Montez • Imanbek • Loi • Freddie Long • Sir Chloe • Lexy & K-Paul • Regard • Blondes • Lari Luke • Kevin Kaarl • Emir Taha • Nina Chuba • Paula Hartmann • KeKe • Leepa • Rose May Alaba • Philine Sonny • Florence Arman • Power Plush

Tickets

Das 2-Tages-Ticket für 169,00 € und das Tagesticket für 94,00 € sind ab sofort auf der offiziellen Website erhältlich. Wer das exklusive Erlebnis sucht, sichert sich ein Experience Ticket für 289,00 € oder ein VIP Ticket für 309,00 €. Die Teen Tickets für 12- bis 17-jährige Gäste sind ab sofort für 99,00 € im Verkauf. Kids Tickets gibt es kostenfrei zubuchbar in Verbindung mit allen 2-Tages-Tickets (gilt nicht bei Teen Tickets). Alle Preise verstehen sich inklusive Vorverkaufsgebühren.

Lollapalooza

Nach zwei Jahren Pause ist endlich wieder so weit. Das Lollapalooza geht in Berlin an den Start. Wegen der Corona-Pandemie konnte es zuvor weder 2020 noch 2021 stattfinden. Für 2020 war ursprünglich unter anderem Headliner-Auftritte von Rage Against The Machine und Miley Cyrus geplant.

Das in Chicago von Jane’s-Addiction-Sänger Perry Farrell begründete Lollapalooza Festival fand 2015 zum ersten Mal auch in Europa statt – am ehemaligen Flughafen Tempelhof in Berlin. Es zog seitdem diverse Male um und hat nach Zwischenstopps im Treptower Park und der Trabrennbahn Hoppegarten bis auf Weiteres seinen Standort am Berliner Olympiastadion gefunden.

Der Lollapalooza-Ableger Superbloom soll im Jahr 2022 in München ebenfalls stattfinden, unter anderem mit Kraftklub, David Guetta und AnnenMayKantereit. Auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof feierte mit „Tempelhof Sounds“ ein derweil ein anderes Festival sein Debüt.