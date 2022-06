„More Than Life“: Machine Gun Kelly veröffentlicht neue Single

Wer hätte das gedacht? Pop-Punk ist wieder „in“. Machine Gun Kelly serviert seinen Fans dazu eine Prise Herzschmerz, Bad-Boy-Ästhetik und Fehden mit anderen Rappern. Der Erfolg spricht für sich. Sein aktuelles Album MAINSTREAM SELLOUT wurde Ende März veröffentlicht und war in den Vereinigten Staaten sofort das meistverkaufte Album der Woche. Nun meldete sich der 32-Jährige mit „More Than Life“ zurück. Der Song soll Teil der Vinyl-Edition von MAINSTREAM SELLOUT sein, die am 24. Juni erscheint.

Unterstützung für „More Than Life“ hat sich Machine Gun Kelly von dem erst 17-jährigen Rapper glaive aus Florida geholt. Ash Gutierrez, so der bürgerliche Name des jungen Künstlers, wurde während der Corona-Pandemie bekannt. Als Schüler begann er, in den eigenen vier Wänden Musik aufzunehmen und die Songs auf Soundcloud hochzuladen – dann ging alles ganz schnell. Zwei Jahre später singt Ash Gutierrez gemeinsam mit Machine Gun Kelly. Aber hört selbst rein.

Gute Nachrichten für Fans: Machine Gun Kelly ist ab 10. Juni auf Weltournee. Der Rapper wird für seine MAINSTREAM SELLOUT-Tour im Herbst auch in Deutschland auftreten. Hier die Konzertdaten, Tickets sind noch erhältlich.

„Mainstream Sellout“- Konzerte in Deutschland