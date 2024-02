Snoop Dogg & Master P: Hat Walmart ihr Müsli vor Kund:innen versteckt?

Sie behaupten, wegen eines abgelehnten Angebots zu einer Firmenübernahme hätte man sie sabotiert.

Snoop Dogg und Master P behaupten, der US-Discounter Walmart habe die Produkte ihrer „Snoop Cereal“-Reihe bewusst vor Kund:innen zurückgehalten. In einer am 06. Februar eingereichten Klage gegen Walmart und dem Lebensmittelhersteller Post Consumer Brands erheben die Anwälte der Rapper den Vorwurf, die Supermarktkette hätte ihr gebrandetes Müsli nicht in den Verkaufsbereich gestellt, sondern in den Lagerräumen versteckt, sodass es nicht geshoppt werden konnte. Doch warum nur?

Sabotage nach Angebotsablehnung

Die Klage wurde im Namen der Firma Broadus Foods eingereicht, die Dogg und Master P extra für ihre Lebensmittelserie 2022 zusammen gegründet haben. In der öffentlich einsehbaren Klageschrift heißt es nun, dass nach einem Deal mit Post Consumer Brands der Lebensmittelhersteller „dafür gesorgt hat, dass ‚Snoop Cereal‘ für die Verbraucher nicht erhältlich war“. Damit hätten sie gegen den Vertrag verstoßen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Demnach sei dies passiert, nachdem die Musiker sich geweigert hatten, ihr Unternehmen an den Hersteller zu verkaufen. Sie seien dennoch in kleinem Rahmen eine Partnerschaft eingegangen, in der sie „Snoop Cereal“ als eine ihrer eigenen Marken behalten und es neben den anderen Produkten bei Einzelhändlern wie Walmart lediglich vertreiben lassen wollten.

Ben Crump, Anwalt von Snoop Dogg und Master P, sagte in einer Pressekonferenz, dass Post Consumer Brands jedoch „nur den Anschein erwecken wollte, dass sie sich an die Bedingungen der Partnerschaft halten würden“.

Nicht auf Lager?

Das Müsli wurde im Juli 2023 in Walmart-Filialen eingeführt, in der Klage behaupten die Rapper aber, dass sich Kund:innen einige Monate später darüber beschwerten, die Frühstücksflocken nicht in den Regalen finden zu können. Diese hätten sich auch zunächst gut verkauft, doch nach einer Weile wären sie fälschlicherweise im System als „nicht auf Lager“ gekennzeichnet worden.

„Bei einer weiteren Untersuchung durch die Mitarbeiter der Filialen stellte sich heraus, dass in jeder dieser Filialen mehrere Kisten ‚Snoop Cereal‘ vorrätig waren. Diese waren scheinbar so codiert, „dass sie nicht in die Regale der Filialen gestellt werden konnten“, so die Behauptung. Das Müsli lag demnach monatelang unberührt in den Lagerräumen.

„Beträchtliche Investitionen in das Unternehmen getätigt“

Gegenüber „TMZ“ sagte ein Vertreter des Lebensmittelherstellers, man sei „begeistert, mit Broadus Foods zusammenzuarbeiten“ und habe „beträchtliche Investitionen in das Unternehmen getätigt“. Post Consumer Brands sei „enttäuscht“ gewesen, als „die Nachfrage der Verbraucher nicht den Erwartungen entsprach“.

„Es gibt viele Faktoren, die sich auf den Absatz eines Produkts auswirken, darunter die Verbrauchernachfrage, die Saisonalität und der Preis, um nur einige zu nennen“, so Walmart zu der Thematik. Genauere Angaben zur Klage wollten sie dennoch aktuell nicht geben.