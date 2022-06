Nach Spritzen-Attacke: Das Berghain reagiert mit neuem Awareness-Programm

Die Berliner Clubszene sieht sich einem neuen Problem konfrontiert: So wurde die Sängerin Zoe Zanias nach eigenen Angaben vor vier Wochen im Berghain Opfer einer Attacke durch eine mit Drogen gefüllte Spritze: „Auf der Tanzfläche habe ich auf einmal Atemnot bekommen und bin zusammengebrochen. Dann bin ich blau angelaufen und hatte Krämpfe auf dem Boden. Später haben wir einen Nadeleinstich an meinem Arm gefunden“, verlautbarte sie damals auf Instagram – und kritisierte den Umgang des weltweit bekannten Clubs mit dem Vorfall.

„Bisher ungeschriebene Regeln müssen ausgesprochen werden“

Jetzt hat das Berghain auf seiner Webseite ein neues Awareness-Programm veröffentlicht: „Nehmt Rücksicht aufeinander und respektiert den persönlichen Raum anderer – bisher ungeschriebene Regeln müssen aufgrund von Fällen von Übergriffen durch Nadel- und Getränkespiking auf Clubbesuchende ausgesprochen werden“, heißt es zu Beginn des Konzepts.

Bei physischen, sowie psychischen Beeinträchtigungen und Übergriffen aller Art wird dazu geraten, das hauseigene Awareness-Team aufzusuchen und ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Für Besucher*innen besteht darüber hinaus die Option, dem Club nachträglich Beschwerden und Verbesserungsvorschläge per E-Mail zukommen zu lassen. Zudem haben die Verantwortlichen Notfalldienste, medizinische Anlaufstellen und Opferhilfen in Berlin aufgelistet. An alle Gäste richtet das Berghain einen Appell an ein solidarisches Feier-Miteinander – und an einen angemessenen und reflektierten Drogenkonsum. Täter sollen dauerhaft des Hauses verwiesen und den Behörden angezeigt werden.

1.300 Fälle des „Needle Spiking“ alleine in Großbritannien