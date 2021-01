Netflix liefert erste Einblicke in die Sci-Fi-Komödie „Don’t Look Up“

Auch in diesem Jahr bereichert sich Netflix mit zahlreichen Neuerscheinungen. Dienstag (12. Januar 2021) veröffentlichte der Streamingdienst eine kleine Sneak-Peak zu kommenden Filmen.

Mit dabei sind unter anderem Superhelden-, Western-, Horror-Filme und Thriller, aber auch Komödien und Liebeskomödien. Zudem glänzen diese mit großen Gesichtern wie etwa Dwayne „The Rock“ Johnson, Ryan Reynolds, Halley Berry und Octavia Spencer.

Ebenfalls zu sehen ist die Science-Fiction-Komödie „Don’t Look Up“ von Autor und Regisseur Adam McKay. Die Dreharbeiten sorgten schon im vergangenen Jahr für Aufregung, da Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence gesichtet wurden. Doch nicht nur sie: Auch Ariana Grande, Kid Cudi, Timothée Chalamet, Meryl Streep und Jonah Hill schließt der Cast mit ein – um nur ein paar Namen zu nennen.

Der Plot dreht sich um die Geschichte der zwei Astronom*innen Kate (Jennifer Lawrence) und Randall (Leonardo DiCaprio), die versuchen die Erde vor einem riesigen Meteoriten zu warnen. Denn dieser soll den Planeten in sechs Monaten vollkommen zerstören.

In dem Filmschnipsel, den Netflix in seinem Zusammenschnitt liefert, stehen beide Protagonist*innen in einer riesengroßen leeren Maschine. Angekommen auf der Erde sind im Hintergrund mehrere Soldaten auf einem Flugplatz zu sehen. Ob ihnen die Rettung der Menschheit gelingt und wie viel Chaos in der Vorbereitung dazu ausbricht, bleibt offen.

Auch ist abzuwarten, wann die ersten eigenen Trailer zu diesem und den weiteren gezeigten Filmen zu sehen sind. Darunter sind beispielsweise die Romantikkomödie „Kissing Booth 3“, das Drama „Beauty“, der Actionfilm „Army Of The Dead“ und die „Fear Street Trilogy“.

Welche Filme in diesem Jahr noch zu erwarten sind, seht Ihr hier:



Zusätzlich verspricht Netflix unter seiner Filmvorschau, in jeder Woche das Jahres 2021 einen neuen Film zu veröffentlichen.