Neu bei Amazon Prime Video: Die besten Serien und Filme im Juni 2020

Das wird Dich auch interessieren





Amazon Prime Video ändert seine Mediathek kontinuierlich. Wir haben uns das Programm angeschaut und die wichtigsten Inhalte für den Juni zusammengestellt. Los geht’s mit dem Überblick:

Hier sind die wichtigsten Neuheiten im Juni 2020

Serien

El Presidente (Staffel 1)

Start: 5. Juni 2020

„El Presidente“ ist eine spanischsprachige True-Crime-Produktion, die den zweifelhaften Aufstieg des Präsidenten eines kleinen chilenischen Fußballclubs verfolgt, der im Laufe der Serie zu einer Schlüsselfigur des 2015 ans Licht gebrachten FIFA-Korruptionsskandals wird.

Castle (Staffel 1-8)

Start: 5. Juni 2020

Die US-amerikanische Crime-Comedy-Serie „Castle“ feierte bereits 2009 Premiere und wurde schließlich 2016 nach stolzen acht Staffeln abgesetzt. Wer die spannenden Abenteuer des unberechenbaren, dafür aber charmanten Mystery-Autors Richard Castle und der vom Schicksal gebeutelten Mordkommissarin Kate Beckett damals verpasst hat oder sie einfach noch mal sehen will, hat Glück: Ab Juni können alle acht Staffeln auf Amazon Prime im Stream gebingt werden.

LOL: Last One Laughing Australia (Staffel 1)

Start: 19. Juni 2020

Nachdem das Comedy-Format in Ländern wie Japan und Mexiko bereits große Erfolge feiern konnte, dürfen Stand-up-Fans sich nun auch auf eine australische Version der Serie mit Rebel Wilson („Pitch Perfect“) in der Moderatorinnen- und Produzentinnen-Rolle freuen. Im Laufe der Show werden zahlreiche mal mehr, mal weniger bekannte Comedians aus „Down Under“ gegeneinander antreten und versuchen, ihre Kolleg*innen zum Lachen zu bringen. Der Gewinner geht schließlich mit 100.000 AUD in der Tasche nach Hause.

Filme

A Million Ways To Die In The West

Start: 2. Juni 2020

Auch der 2014 erschienene Comedy-Western des Film-Allrounders Seth MacFarlane besteht erneut zum Großteil aus expliziten Gewalt- und Sexszenen und nicht jugendfreien Witzen. Wenn schon nicht durch intellektuell anspruchsvolle Dialoge, so glänzt „A Million Ways To Die In The West“ immerhin durch seinen hochkarätigen Cast. So sind in der schwarzen Komödie neben MacFarlane selbst auch Liam Neeson und Charlize Theron in Hauptrollen zu sehen.