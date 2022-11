Neuer Rekord: BTS haben die meisten Billboard Nr.1-Hits dieses Jahrzehnts

Die koreanische Boyband BTS hält mit insgesamt sechs Songs den Rekord für die meisten Hits auf Platz 1 der Billboard Charts in diesem Jahrzehnt. Am 31. Oktober teilte Billboard auf Twitter mit, die Koreaner liegen damit vor Drake, der bisher fünf Tracks auf Platz 1 hatte. Dahinter liegen Taylor Swift und Ariana Grande mit jeweils vier Songs, gefolgt von Justin Bieber und Nicki Minaj mit je drei Platzierungen auf Nummer 1.



Ihren ersten der sechs Songs auf Platz 1 erreichten BTS 2020 mit dem Remix von „Savage Love“, einem ursprünglichen Track von Jason Derulo und Jawsh 685. Danach folgten die Lieder „Dynamite“ mit drei Wochen auf Platz 1 und „Life Goes On“ mit einer Woche. Die restlichen drei Songs landeten 2021 an der Spitze der Charts. „Butter“ hielt den Platz für zehn Wochen und „Permission To Dance“ eine Woche. Ebenso ihr gemeinsamer Song „My Universe“ mit Coldplay blieb für eine Woche an Spitze.

Zuletzt hatte das BTS-Mitglied Jin für seine Single „The Astronaut“, die am 28. Oktober erschien, wieder mit Coldplay zusammen gearbeitet. Wenige Tage zuvor wurde bekannt, dass die Mitglieder der koreanischen Boyband ihren verpflichtenden Wehrdienst antreten müssen. Je nach Truppe würde sich dieser für einen Zeitraum von 18 bis 21 Monaten andauern.

In den 2010er-Jahren war es Rihanna, die mit insgesamt neun Singles auf Platz 1 den Rekord hielt. Dahinter folgten Katy Perry mit acht Songs und Bruno Mars mit insgesamt sieben. Es gilt als nicht unwahrscheinlich, dass BTS den Rekord von Rihanna brechen werden – schließlich liegen noch über sieben Jahre in dieser Dekade vor uns und ihnen.