Erinnert sich noch jemand an die Szene in „Garden State“, als Zach Braff und Natalie Portman im Regen auf dem Bagger stehend in den Steinbruch schreien? Wäre Singer/Songwriter Ed Riman aka Hilang Child 2004 nicht selbst noch ein quirky Teenager gewesen, er wäre zwischen Coldplay und The Shins auf dem Soundtrack gelandet. Großartiger Soundtrack, klar, aber eben – 2004.

Das Coming-of-Age wird auf dem Debüt des Londoners mit walisisch-indonesischen Wurzeln so eingängig wie erwartbar abgefrühstückt. Verschleppte Grooves, bombastische Chöre und Rimans halliger Falsett ließen sogar Parallelen zu Fleet Foxes und Sigur Rós zu – wäre die Produktion nicht so aalglatt, dass sie an die Stockmusik der Facebook-Memory-Videos erinnert. Emotional irgendwie berührend, in der Formalhaftigkeit aber leider schon ziemlich da gewesen.

https://www.youtube.com/watch?v=jM2suJC-5uo Video can’t be loaded: Hilang Child – Crow (Official Video) (https://www.youtube.com/watch?v=jM2suJC-5uo)

Hilang Child – Years jetzt bei Amazon.de bestellen