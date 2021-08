„New Era“: Lizzo kündigt ihre neue Single „Rumors“ an

Lizzo kündigt neue Single „Rumors“ am 13. August an.

Lizzos Album CUZ I LOVE YOU hat ordentlich pulsiert. Ihre Songs treffen mit Themen wie Body Positivity und Diversität den Zahn der Zeit. Nun kündigt die dreifache Grammy-Gewinnerin ihren neuen Song „Rumors“ an. Der Song soll am 13. August erscheinen. Auf Instagram deutet die Rapperin schon mal an, eine neue Ära einzuleiten.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Lizzo (@lizzobeeating)

Unwahrscheinlich scheint das nicht, schließlich wurden ihre vorherigen Songs „Good as Hell“ und „Juice“ alle mit mindestens einmal Platin in den USA ausgezeichnet. „Truth Hurts“ erhielt sogar siebenmal Platin in den USA.

Lizzo nun auch auf Festival s zu sehen

Ab September ist Rapperin, Sängerin und Schauspielerin Lizzo auch auf Festivals zu sehen. Die Tour beginnt mit dem Bonnaroo Music & Arts Festival am 4. September, auf dem Lizzo als erste weibliche Headlinerin agiert. Weiter geht es mit dem Global Citizen Live (25. September), dem Firefly Music Festival (26. September), dem New Orleans Jazz and Heritage Festival (10. Oktober) und dem Outside Lands (30. Oktober).

Empfehlung der Redaktion Lizzo reagiert auf Gerücht, sie habe jemanden beim Stagediving umgebracht

Ihr 2019 erschienenes Album CUZ I LOVE YOU hielt sich 24 Wochen in den Top 10 der Billboard Top 200 Album-Charts. Der Song „Truth Hurts“ war sieben Wochen auf Platz eins der US-Charts, länger als je eine Rapperin es zuvor schaffte.