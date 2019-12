Harry Styles covert Lizzos „Juice“ – und Lizzo liebt es

Foto: FilmMagic, Dia Dipasupil. All rights reserved.

Harry Styles hier bei der Met Gala 2019 in New York City.

Während seines Besuchs in der „Live Lounge“ von BBC Radio 1 spielte Harry Styles neben eigenen Songs auch einige Coversongs seiner Wahl. Darunter war unter anderem Lizzos Durchbruch-Hit „Juice“ zu finden.

Lizzo teilte daraufhin einen Clip von Harry Styles Performance in ihrer Instagram-Story und schrieb: „This is so cute @harrystyles ily.“ Auf Twitter reagierte die „Truth Hurts“-Sängerin, indem sie ihm durch die Blume eine Zusammenarbeit vorschlug:

Styles coverte während seines Sets außerdem Paul McCartneys „Wonderful Christmastime“ .

Am 13. Dezember veröffentlichte der ehemalige One-Direction-Sänger sein zweites Album FINE LINE. Im vergangenen April erschien Lizzos aktuelle Platte CUZ I LOVE YOU, auf der auch „Juice“ zu finden ist.