New Order veröffentlichen neue Single „Be A Rebel“

Kommt bald etwa ein neues Album? Rund fünf Jahre nach ihrem jüngsten Studioalbum MUSIC COMPLETE haben New Order einen neuen Song geteilt. „Be A Rebel“ besticht mit den bandtypischen Synth-Beats und wurde erstmals auf dem Radiosender BBC Radio 2 veröffentlicht.

Streamt hier den neuen Song:

Zuletzt kündigte die Band an, nächsten Monat eine neue Edition des 1983er-Albums POWER, CORRUPTION & LIES zu veröffentlichen. Dieses soll in einem 5-Disc-Multiformat-Box-Set mit 13 bisher unveröffentlichten Titeln neu aufgelegt werden. Darüber hinaus ist die Single-Compilation SUBSTANCE (1987) gemeinsam mit einer umgewandelten B-Seite wieder im Stream zu hören.

New Orders aktuelles Album MUSIC COMPLETE erschien 2015 und wurde vom Musikexpress mit 3 von 6 möglichen Sternen bewertet. ME-Redakteur Oliver Götz schrieb passend dazu: „Tatsächlich braucht man einen Moment, bis man erkennt, dass die Engländer mit MUSIC COMPLETE gar nicht da weitermachen, wo sie mit ihrem Rockgitarren-but-no-Rockmusik-Album WAITING FOR THE SIREN’S CALL hängen geblieben sind. New Order docken stattdessen irgendwo Anfang der Neunziger bei sich selbst an, etwa auf halber Strecke zwischen ihrem Acid-House-/Post-Punk-Hybrid TECHNIQUE (1989) und der balearischen Wonneplatte REPUBLIC (1993)“. Hier könnt Ihr die ganze Rezension lesen.

Streamt hier MUSIC COMPLETE von New Order:

Seit der Veröffentlichung ihres zehnten Studioalbums machten New Order mehr mit außermusikalischen Tätigkeiten auf sich aufmerksam. Neben den wieder aufgeflammten Streitigkeiten mit Ex-Bassist Peter Hook, brachte die Band 2016 ein eigenes Bier, „Stray Dog“, auf den Markt. Ob Bernard Sumner und Co. auf den Ausflug in die Braukunst ein neues, elftes Studioalbum folgen lassen, ist noch nicht bekannt.

Wie viele andere Musiker*innen mussten auch New Order zuletzt ihre für 2020 geplante Tour wegen der anhaltenden Coronavirus-Pandemie auf das folgende Jahr verlegen. Die Ersatztermine für 2021 stehen bereits fest, im Vorfeld gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

New Orders Nordamerikatour mit den Pet Shop Boys – das sind die neuen Termine: