Nick Jonas flüchtet von der Bühne – Laserpointer hatte ihn im Fokus

Der Jonas Brother hatte wohl Angst vor einer Attacke auf sich. Die Prag-Show wurde kurzzeitig unterbrochen.

Das Konzert der Jonas Brothers im tschechischen Prag konnte aufgrund eines Zwischenfalls für einige Momente nicht wie geplant weitergeführt werden. Der Grund: Nick Jonas stürmte von der Stage, nachdem er das Licht eines Laserpointers auf sich bemerkte. Scheinbar sorgte er sich um seine Sicherheit.

Nick Jonas wollte eine Auszeit

Inzwischen kursieren Mitschnitte von dem Augenblick im Internet, in dem der 32-jähriger Sänger und Songschreiber am Piano Platz genommen hat und dabei ist, „A Little Bit Longer“ anzustimmen. Doch dann scheint er den Fokus des Laserpointers auf sich zu spüren, wirkt erst unkonzentriert und flüchtet dann abrupt aus dem Spotlight, runter von der Bühne. Während er mit ernster Miene die Treppen und dann den Gang herunterrennt, macht er deutlich sichtbar eine „Time Out“-Geste mit seinen Händen.

Seht hier einen Clip vom Geschehen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nick Jonas bekam seine eingeforderte Auszeit: Wie auch „Variety“ bestätigt, wurde der Gig in der o2 Arena danach für mehrere Minuten nicht fortgeführt. Sie haben von einem Sprecher des Venues die folgende Information bekommen: „Wir können bestätigen, dass der Auftritt der Jonas Brothers aufgrund der Verwendung eines verbotenen Laserpointers durch die Person für mehrere Minuten unterbrochen werden musste. Der organisierende Service-Dienst vor Ort hat darauf reagiert. Nach ein paar Minuten setzte die Band ihr Konzert fort.“

Weder Nick Jonas noch der Rest der Gruppe hat sich bisher zu dem Vorfall geäußert.

Sicherheit bei Konzerten schon länger am Pranger

In den vergangenen Jahren häuften sich die Meldungen rund um aggressiveres Verhalten bei Live-Shows. So wurde Ava Max während eines Auftritts im Juni 2023 von einem Konzertbesucher geohrfeigt. Gerade mal 24 Stunden zuvor verletzte man Bebe Rexha mit einem Smartphone, das beim Gig auf sie geworfen wurde. Auch P!nk und Lil Nas X hatten schon mit Wurf-Attacken zu tun. Sowohl Adele als auch Billie Eilish und Finneas kommentierten diese Negativ-Entwicklung und trichterten ihren Fans ein, sich bloß nicht an derartigen Werf-Aktionen zu beteiligen.