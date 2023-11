Queen: Neu gemasterter Konzertfilm kommt ins IMAX

„Queen Rock Montreal“ soll vom 18. bis 21. Januar 2024 im IMAX zu sehen sein.

Queen-Fans haben die Möglichkeit, ein Konzert aus der Blütezeit der Band auf der großen Leinwand mitzuerleben – dank der bevorstehenden Veröffentlichung von „Queen Rock Montreal“. Die neu gemasterte Version des Konzertfilms läuft ab dem 18. Januar 2024 für eine begrenzte Zeit in IMAX-Kinos.

Queen auf dem Höhepunkt ihres Ruhms

Ursprünglich wurde der Konzertfilm 2007 mit dem Titel „We Will Rock You“ veröffentlicht. Neu gemastert und mit dem neuen Titel „Queen Rock Montreal“ ist das Material jetzt speziell für die IMAX-Leinwand zugeschnitten. Dazu gehören 12-Kanal-Surround-Sound, kristallklare Bilder und eine angepasste Kinogeometrie. Der Film, wird in der Pressemitteilung als „ein überlebensgroßes Erlebnis in der ersten Reihe“ angepriesen. Er besteht aus Aufnahmen von zwei Auftritten aus dem Jahr 1981 im 18.000 Zuschauer:innen fassenden Forum von kanadischen Montreal. Kurz gesagt zeigt der Kinofilm Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor und John Deacon bei ihren Gigs auf dem Höhepunkt ihres Ruhms.

„Die wahrscheinlich wertvollste, intime Aufnahme von Mr. Mercury“

„Ich glaube nicht, dass es uns damals bewusst war, aber dieser Film hat einen der höchsten Höhepunkte im Tourleben von Queen konserviert, auf der Bühne in den alten glorreichen Tagen“, sagt Brian May dazu in einer Pressemitteilung. „Der Regisseur [Saul Swimmer] hat sich sehr auf Freddie konzentriert, und dies ist jetzt die wahrscheinlich wertvollste, intime Aufnahme von Mr. Mercury in seiner vollen, ehrfurchtgebietenden Kraft.“ In dem Konzertfilm live vertreten: unter anderem „We Will Rock You“, „Under Pressure“, „Bohemian Rhapsody“, „Another One Bites the Dust“ und „We Are The Champions“.

Wo kann man „Queen Rock Montreal“ in Deutschland sehen?

Auch in Deutschland soll das Konzert in den IMAX-Kinos ab dem 18. Januar 2024 laufen. Zum Beispiel haben die Traumpalast-IMAX-Kinos in Baden-Württemberg eine Event-Ankündigung dazu auf Instagram geteilt.