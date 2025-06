„Enola Holmes 3“: Chaos am Set wegen Lebensmittelvergiftung

Die Dreharbeiten zum Netflix-Spin-off „Enola Holmes 3“ wurden unerwartet unterbrochen. Der Grund war eine Lebensmittelvergiftung, die Cast und Crew während der Auslandsshootings in Malta erwischte. Jetzt herrscht Stress.

Das Catering soll das Problem gewesen sein

Für die letzten Wochen war das Team von den Shepperton Studios nach Malta umgezogen, wo es laut „The Sun“ durch ein schlechtes Catering zu mehreren Krankheitsfällen kam.

Die Ausfälle verzögerten die Produktion und setzten das Team unter Termindruck. Eine Quelle sagte gegenüber „Mail Online“: „Es war ein Albtraum – viele waren betroffen, die Dreharbeiten mussten gestoppt werden.“

Weiter hieß es: „Es war eine Lebensmittelvergiftung, zum Glück nichts Ernstes. Alle haben sich erholt, aber der Zeitplan geriet ins Wanken.“

Bekannte Gesichter überall

Im Film begibt sich Enola Holmes, die kleine Schwester von Meisterdetektiv Sherlock Holmes (gespielt von Millie Bobby Brown) auf die Suche nach ihrer vermissten Mutter, während ihre Brüder versuchen, ihre Ermittlungen zu verhindern.

Henry Cavill kehrt als Sherlock zurück, während Himesh Patel wieder Dr. Watson spielt. Louis Partridge ist wieder als Enolas Liebesinteresse dabei. Helena Bonham Carter übernimmt die Rolle der Eudoria Holmes, und Sharon Duncan-Brewster verkörpert die böse Moriarty.

Ursprünglich war der Film – basierend auf der Jugendbuchreihe von Nancy Springer – als Kinoproduktion von Warner Bros. geplant, wurde aber aufgrund der Corona-Pandemie im April an Netflix verkauft.

Millie Bobby Brown über ihre Rückkehr als Enola Holmes

Millie Bobby Brown, die in England aufwuchs und im Alter von acht Jahren mit ihrer Familie nach Florida zog, berichtete bei „Radio Times“, wie sie sich sprachlich umstellen musste: „In den letzten fünf Jahren habe ich eine amerikanische Figur in ‚Stranger Things‘ gespielt, und ich fand es wirklich schwierig, in dieser Rolle Britin zu sein, obwohl ich eine Britin bin. Ich musste lernen, wieder zu sprechen, weil ich so daran gewöhnt war, mit amerikanischem Akzent zu sprechen.“

Die Hauptdarstellerin äußerte sich gegenüber „Deadline“ begeistert über ihre Rückkehr: „Ich kann es kaum erwarten, wieder mit meiner Enola-Holmes-Familie zusammenzuarbeiten! Enola hat einen besonderen Platz in meinem Herzen – sie ist stark, furchtlos, intelligent und mutig. Ich freue mich darauf, dass die Fans sehen, wie ihre Reise weitergeht!“

Die Produktion des dritten Teils begann Anfang 2025 mit einem geplanten Release Ende 2025 bei Netflix. Über die genaue Handlung des Spin-Offs ist bisher wenig bekannt, doch Medienberichten zufolge soll der neue Film deutlich düsterer sein als die vorherigen. Das Werk wird voraussichtlich 2026 auf Netflix erscheinen.