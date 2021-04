Produzent von Kendrick Lamar spricht über neues Album

Am 14. April 2021 war es auf den Tag genau vier Jahre her, dass Kendrick Lamar mit DAMN. sein bisher letztes Studioalbum veröffentlicht hat. Bislang ist die Informationslage rund um das fünfte Album des Compton-Rappers immer noch sehr undurchsichtig und die Fans werden allmählich ungeduldig. Nun hat sich mit MixedByAli der Produzent in die Diskussion eingebracht, der bisher an jedem Kendrick-Lamar-Projekt mitgewirkt hat.

MixedByAli ist begeistert von Lamars Arbeitsweise

„Ich würde sagen, dass jedes Album, das er seit [dem 2012 erschienenen] GOOD KID, MAAD CITY veröffentlicht hat, mit einem anderen Gefühl daherkommt, also freut euch einfach darauf, dass Kendrick sich offensichtlich auf die kreativste Art und Weise ausdrückt“, sagte MixedByAli.

Auch im weiteren Verlauf des Gesprächs preist der Grammy-nominierte Mixing Engineer immer wieder die Arbeitsethik von Kendrick Lamar an und bestätigt, dass dieser in den vergangenen Monaten alles andere als faul gewesen sei. „Man würde erwarten, dass jemand wie [Kendrick] zu Hause ist und sich zurücklehnt: Nein, er kommt immer noch pünktlich.“

Immer noch keine konkrete Antwort

Eine zufriedenstellende Antwort auf die Frage, wann das Album denn endlich kommt, konnte er allerdings trotzdem nicht liefern. Selbst, ob das Album in diesem Jahr noch erscheint, konnte der bekannte Produzent nicht beantworten.

„Vielleicht, vielleicht: Man weiß nie.“

Kendrick Lamar ist sich im Klaren darüber, dass seine Fans frustriert sind

Lamar sprach im Oktober 2020 bereits über die Langwierigkeit zwischen seinen Albumveröffentlichungen und erklärte, dass er „nicht immer wieder dasselbe machen kann“. Allerdings habe auch er bemerkt, dass sogar seine treuesten Fans mittlerweile „frustriert“ sind. Ende Februar tauchte aber immerhin ein Video von Baby Keem auf Instagram auf, das den „Swimming Pools“-Rapper arbeitend im Studio zeigte.