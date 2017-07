Progressive Rock ist paradoxerweise das exakte Gegenteil von progressiver, also tatsächlich in ästhetischer Hinsicht voranschreitender Musik. Womöglich ist schon die Idee albern, es könnte in künstlerischer Hinsicht überhaupt so etwas wie einen Fortschritt geben. Davon erzählt auch „Progress“, die erste Single von EVERY VALLEY. Nach der Eroberung des Weltraums und der medialen Revolution wendet sich das Duo darauf konzeptionell dem Verfall der walisischen Kohlereviere zu. An Bord sind diesmal James Dean Bradfield von den Manic Street Preachers, ­Tracyanne Campbell von Camera Obscura und Haiku Salut.

Das neue Personal sorgt dafür, dass die elektronisch-ambienten Klangflächen früherer Tage erdigeren Songstrukturen gewichen sind. Neben klassischen Instrumenten und gelegentlichem Gesang spielt aber noch immer die menschliche Stimme die erste Geige, eingespielt vom Tonband, aus dem Fernsehen oder Radio. Bisweilen klingt das wie ein gemeinsames Projekt von Pink Floyd und The Police, gleichzeitig sphärisch und krautrockig vor sich hinpulsierend. Die politische Botschaft liegt in der melancholischen Grundstimmung. Wenn Progressive Rock, dann so.