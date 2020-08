Robin Pecknold (Fleet Foxes): Hört hier seinen neuen Song „Featherweight“

Robin Pecknold, Sänger der Indie-Folk-Band Fleet Foxes, hat während des „Vote Ready“-Livestream-Konzerts überraschend seinen neuen Song „Featherweight“ mit der Welt geteilt.

Seht hier den kompletten Auftritt im Stream:

Begleitet wurde Pecknold bei seinem Auftritt von Angel Olsens Drummer Joshua Jaeger und Holy-Hive-Sänger Paul Spring. Das Set begann mit einem Cover des Arthur-Russell-Titels „I Never Get Lonesome“, auf das Pecknolds „Featherweight“-Debüt folgte. Anschließend beendete der Musiker seinen Auftritt mit einem weiteren Cover von The Roches‘ „Hammond Song“.

Auch ein Hinweis auf das nächste Projekt des Fleet-Foxes-Sängers soll in dem Video zu finden sein. So forderte er seine Fans dazu auf, sich den Clip „einfach ein bisschen genauer anzusehen“. Diese bemerkten vor allem eine Uhr im Hintergrund, deren Zeiger sich die ganze Vorstellung über nicht bewegten. Die darauf zu lesende Uhrzeit, irgendetwas zwischen 9.20 und 9.22 Uhr, interpretierten Pecknolds Fans als ein voraussichtliches Release-Datum. So gehen die Internet-Detektive davon aus, dass entweder am 4. oder aber am 22. September 2020 mit einer aufregenden Neuigkeit zu rechnen ist.

Ob wir uns in diesem Jahr endlich über das langersehnte zweite Solowerk des Musikers oder aber über einen Nachfolger zum 2017 veröffentlichen Fleet-Foxes-Album CRACK-UP freuen dürfen, bleibt also abzuwarten.

Im Zuge der musikalischen Veranstaltung, die für eine höhere Beteiligung bei den bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen sorgen soll, begab sich nicht nur Pecknold vor die Kamera. Auch The War On Drugs, Grizzly Bears Daniel Rossen und Christopher Bear, Kevin Morby und The Building ließen sich für den guten Zweck zu einer musikalischen Performance motivieren.