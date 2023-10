Schauspielkollege Sylvester Stallone trauert: „Du warst ein unglaublicher Mensch und Künstler“.

Burt Young ist tot. Der Schauspieler ist am 8. Oktober 2023 im Alter von 83 Jahren gestorben. Der Mime wurde vor allem durch seine Rolle als Paulie in „Rocky“ berühmt. Dort gab er den Kumpel und Schwager von Rocky und erhielt auch 1977 eine Oscar-Nominierung als „Bester Nebendarsteller“ dafür.

„Rocky“-Hauptdarsteller Sylvester Stallone hat sich zu dem Tod seines Schauspielkollegen via Instagram geäußert. Zusammen mit einem Foto von den Dreharbeiten teilte er die Worte: „An meinen lieben Freund BURT YOUNG, du warst ein unglaublicher Mensch und Künstler, ich und die Welt werden dich sehr vermissen… RIP“.

Burt Young wurde am 30. April 1940 in New York City geboren. Bis zu seinem Tod lebte er in Port Washington, New York, und unterhielt zudem in der Bronx ein Restaurant. Zuletzt war er prominent in „Russian Doll“ (2019) zu sehen.