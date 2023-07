S Club veröffentlichen erste Single seit 20 Jahren

„These Are The Days“ soll am 26. Juli zu Ehren des verstorbenen Bandmitglieds Paul Cattermoles erscheinen.

S Club haben angekündigt, diese Woche eine neue Single zu veröffentlichen, um ihren verstorbenen Bandkollegen Paul Cattermole zu ehren. Die Band, die ihren Namen von S Club 7 in S Club geändert hat, teilte mit, dass ihr neuer Song „These Are The Days“ am Mittwoch, 26. Juli, veröffentlicht wird.

Der Song wird von den fünf aktuellen Bandmitgliedern Tina Barrett, Jon Lee, Bradley McIntosh, Jo O’Meara und Rachel Stevens gesungen und ist eine Hommage an ihren „ehemaligen Freund“ und „geliebten“ Bandkollegen Cattermole.

Laut dem britischen Nachrichtenmagazin „The Sun“ wird der Track von einer „bewegenden Filmgeschichte begleitet, die damit endet, dass sich S Club als der fünfköpfige Pop-Act offenbart, der sie heute sind“. Die Publikation teilte auch mit, dass eine enge Quelle sagte, dass die neue Single „wie ein Klassiker klingt, der genau zu ihren alten Liedern passen wird“.

Auf Instagram teilten S Club derweil ein Beitrag in Erinnerung an ihre alten Zeiten mit allen sieben Mitgliedern. Das Foto zeigt eine Aufnahme zum Videodreh von „S Club Party“ aus dem Jahr 1999.

Am Montag (24. Juli) posteten sie ein Bild mit der Caption „Something feels familiar 👀 … 26.07.23“ (auf Deutsch: „Irgendwas kommt uns bekannt vor“) mit dem Erscheinungsdatum der kommenden Single. Zu sehen sind drei S-Club-Mitglieder im roten Cabrio in Anlehnung an ihr Musikvideo aus den Neunzigern.

Des Weiteren hieß es in dem „The Sun“-Interview: „Es geht darum, darauf zurückzublicken, was für ein erstaunlicher Mann Paul war, und das Video war für sie alle sehr emotional. Es zelebriert sein Leben und die erstaunliche Karriere von S Club“.

„These Are The Days“ wurde von Cathy Dennis, Simon Ellis, Johanne Ellis und Produzent John Nathaniel geschrieben, die auch für die meisten der Nummer-Eins-Hits der Band verantwortlich waren.

Zum Tod von Paul Cattermole

Paul Cattermole verstarb am 6. April 2023. Ein Statement seines Managements bestätigte die Nachricht. Sie lautete: „Wir sind zutiefst erschüttert über das Ableben unseres Bruders Paul. Es gibt keine Worte, um die tiefe Traurigkeit und den Verlust zu beschreiben, den wir alle empfinden. Wir hatten so viel Glück, ihn in unserem Leben zu haben und sind dankbar für die wunderbaren Erinnerungen, die wir haben. Jeder von uns wird ihn sehr vermissen. Wir bitten euch, die Privatsphäre seiner Familie und die der Band in dieser Zeit zu respektieren.“

Sein Tod erfolgte Wochen nachdem S Club ihre Rückkehr für eine Reunion-Tournee zur Feier ihres 25-jährigen Bestehens angekündigt hatten.

Die Band war von 1998 bis 2003 zusammen und verkaufte mehr als zehn Millionen Alben, wobei alle elf ihrer Singles in die Top Fünf der Charts kamen. Auf ihren vier Studioalben hatten sie vier Nummer-Eins-Singles mit „Bring It All Back“, „Never Had A Dream Come True“, „Don’t Stop Movin’“ und „Have You Ever“.

Nach Pauls Tod sagte Bandkollegin Hannah Spearritt, die von 2001 bis 2006 mit ihm zusammen war: „Es ist immer noch so hart und ich habe diese Momente, in denen ich nicht ganz glauben kann, dass es real ist. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich ihn nie wieder sehen werde“. Sie fügte hinzu: „Es ist umso tragischer, weil er sich von uns allen am meisten auf die Tournee gefreut hat. Er wollte einfach nur Spaß haben und es genießen.“

Die Sängerin gab außerdem bekannt, dass sie nicht an der kommenden Tournee teilnehmen wird. Sie wird diesen Herbst ihr Autobiographie „Face The Music“ herausbringen.