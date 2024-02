Super Bowl: Travis Kelce und Taylor Swift feiern Sieg mit Knutscherei

Die Sängerin war extra aus Tokio angereist, um ihren Freund beim Super Bowl zu unterstützen.

Beim 58. Super Bowl am 11. Februar konnten Travis Kelce und sein Team, die Kansas City Chiefs, als Sieger der Meisterschaft hervorgehen. Das galt es gebührend zu feiern und für den Tight-End hieß das erst einmal auf dem Spielfeld seiner Freundin Taylor Swift in die Arme zu fallen und sie – umzingelt von Presse, Mitspielern und Co. – liebevoll zu küssen.

Sieg in der Verlängerung und Kuss für den Gewinner

Dass Kelces Mannschaft das Game für sich entscheiden konnte, war tatsächlich gar nicht so klar, obwohl sie die Favoriten und Titelverteidiger waren. Trotz dieses Vorteils konnten sie das Spiel erst in der Verlängerung für sich entscheiden, in der die Chiefs durch einen Touchdown-Pass das Endergebnis von 25:22 erreichen konnten. Dieser nervenaufreibende Kampf musste dann selbstverständlich zelebriert werden – für den 34-Jährigen hieß das, auf direktem Wege zu seiner Liebsten zu laufen.

Kuss-Video von Kelce und Swift

Ausgeklügelte Reise zum Super Bowl

Taylor Swift war extra für den Super Bowl aus Tokio angereist, um ihren Partner anzufeuern. Wenige Stunden vorher stand sie in der japanischen Hauptstadt noch auf der Bühne, um ein Konzert ihrer „The Eras“-Tour zu performen. Dass sie es in der knappen Zeit überhaupt rechtzeitig ins Allegiant Stadium von Las Vegas geschafft hatte, lag an der internationalen Datumgrenze, die durch den Pazifischen Ozean verläuft. Da Swift diese östlich überquerte, reiste sie quasi einen Tag zurück.

Ob die Sängerin es rechtzeitig zum Super Bowl schaffen würde, wurde auch in den sozialen Medien heiß diskutiert. Kein Wunder also, dass ihre Anwesenheit eine Menge Aufmerksamkeit auf sie zog und sogar sogenannte „Prop-Wetten“ entstanden. Bei diesen werden Tipps für etwas abgegeben, was nicht explizit mit dem Match selbst zusammenhängt. In diesem Fall war es beispielsweise, wie oft CBS sie während der Übertragung vor der Kamera zeigen würde und welche Farbe ihr Lippenstift haben würde.