Streaming-Tipp: „Rammstein – Die Reihe Null“ und „Hinter der Bühne von Rammstein“

Hier die Doku mit Shelby Lynn sehen und eine NDR-Reportage hören

Jetzt in der Mediathek von „Das Erste“: „Panorama: Rammstein – Die Reihe Null“. Auszug aus der Pressemitteilung: „Im Sommer 2023 sorgte kaum ein Thema für so viel Gesprächsstoff wie dieses: Rammstein-Sänger Till Lindemann soll für sexuelle Übergriffe verantwortlich sein. Mehrere Frauen hatten dem NDR und der „Süddeutschen Zeitung“ von mutmaßlichen Grenzüberschreitungen berichtet. Die Rede war von einer Art organisiertem Rekrutierungssystem für sexuelle Handlungen mit dem Rammstein-Frontmann. Doch die Staatsanwaltschaft stellte ihre Ermittlungen nach kurzer Zeit ein. Für viele Fans gleicht das einem Freispruch. ‚Panorama‘ hat einige der Frauen über mehrere Monate begleitet und im Umfeld der Band Rammstein recherchiert. Wie hat das sexistische Rekrutierungssystem von zumeist jungen Frauen rund um die so genannte ‚Row Zero‘ für Till Lindemann funktioniert? Geht es einfach nur um Sex, Drugs & Rock’n’Roll oder hat der Musiker Grenzen nicht akzeptiert?“

Dazu in der „Tagesschau“-Audiothek: „Hinter der Bühne von Rammstein“. Auszug aus der Ankündigung: „Ein Rekrutierungssystem hat Rammstein-Sänger Lindemann offenbar über Jahre mit jungen Frauen versorgt. Erstmals sprechen Menschen aus seinem Umfeld mit NDR-Reportern zu Vorwürfen des Machtmissbrauchs. (…) Fast zehn Monate nach den ersten Veröffentlichungen über Vorwürfe gegen Till Lindemann geben mehrere Weggefährten und Personen aus dem Nahbereich des Musikers detaillierten Einblick in das „Casting-System“ des Rammstein-Sängers. Eine dieser Personen ist Anna Yakina, eine russische Musikmanagerin. Sie war jahrelang mit Weltstars auf Tournee, Backstage bei Rammstein und mit Till Lindemann und dessen Soloprojekt auf Konzertreise in Russland. Die NDR-Reporterinnen und -Reporter haben in den vergangenen Monaten mit rund zwanzig Frauen gesprochen, die offenbar für Konzerte von Rammstein und Lindemann rekrutiert wurden. Der Ablauf ist dabei wohl in verschiedenen Städten in ganz Europa ähnlich gewesen.“