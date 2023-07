„The Eras“-Tour: Das sind die Ticketpreise für Taylor Swift

Der Vorverkauf für die Deutschland-Termine der „The Eras“-Tour von Taylor Swift ist gestartet.

Taylor Swifts Live-Auftritte im kommenden Jahr gehören zu den großen Konzert-Highlights, so viel ist sicher. Die Sängerin gibt insgesamt sieben Konzerte in drei Städten.

Am Mittwoch (12. Juni) startete der exklusive Eventim-Vorverkauf, der nur mit einer speziellen Anmeldung in den letzten Tagen überhaupt möglich ist. Während eine Art digitaler Warteraum, bis man überhaupt weiter vordringen kann zu einer Art Auswahlprozess, bei vielen Fans schon nach wenigen Minuten für Frust sorgte, sickerten so nun auch die Ticketpreise durch.

Für Gelsenkirchen etwa kostet der teuerste Stehplatz 240,15 Euro. Sitzplatzkarten gibt es allerdings auch schon ab 113,65 Euro. VIP-Karten sind deutlich teurer. Die Preise gehen hier von etwas unter 400 Euro bis zu 641,50 Euro. Dafür geht es für den Höchstsatz früher in die Arena und direkt vor die Bühne.

Im Vorfeld wurden bereits Befürchtungen laut, dass Taylor Swift Horrorpreise für ihre Tour-Auftritte in Hamburg, München und Gelsenkirchen verlangen könnte. Auch Serverprobleme beim Zugriff auf die Karten, wie es etwa in den USA und jüngst in Frankreich gab (als teilweise bis zu 700.000 Interessenten in der Warteschlange standen), gehören zu den Horror-Szenarios vieler Swifties.

Eigens für die Konzerte von Taylor Swift entwickelte der Veranstalter ein bislang in Deutschland einzigartiges Verkaufsverfahren. Obwohl keine Zahlen über die Menge an Registrierungen bekannt wurde, deuten eBay-Angebote für Einlösecodes zum Vorverkauf (teilweise bis zu 100 Euro!) darauf hin, dass die Nachfrage höher war als das Angebot. Wichtig: Ein Code für den Vorverkauf ist noch keine Garantie, Tickets zu bekommen.

Update: Der Vorverkauf für Gelsenkirchen startete am Mittwoch um 9 Uhr. Der für Hamburg beginnt um 11 Uhr und der München um 13 Uhr.