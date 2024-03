Taylor Swift: Singapurs Premierminister bestätigt „Eras“-Exklusivdeal

Damit Swift nur in Singapur und keinem anderen südostasiatischen Land auftritt, habe man „bestimmte Anreize“ geschaffen.

Singapurs Premierminister Lee Hsien Loong hat eine Vereinbarung bestätigt, die seine Regierung mit Taylor Swift abgeschlossen hat, um das Land zur einzigen Station der „Eras“-Tour in Südostasien zu machen.

„Ich sehe das nicht als unfreundlich an“

Der thailändische Premierminister behauptete im vergangenen Monat, der Konzertveranstalter AEG habe ihn darüber informiert, dass Singapurs Regierung Swift zwei bis drei Millionen US-Dollar (also ca. 1,8 bis 2,7 Millionen Euro) zusätzlich pro Show angeboten habe. Am Dienstag, dem 05. März, bestätigte Lee, dass Swift „bestimmte Anreize“ aus einem Regierungsfonds erhielt. Zur Höhe der Subventionen sagte er allerdings nichts.

„Unsere Agenturen haben eine Vereinbarung mit Taylor Swift ausgehandelt, damit sie nach Singapur kommt und dort auftritt und damit Singapur ihre einzige Station in Südostasien ist“, erklärte Lee auf einer Pressekonferenz in Melbourne. „Es hat sich als ein sehr erfolgreiches Arrangement herausgestellt. Ich sehe das nicht als unfreundlich an.“

Enttäuschte Nachbarländer und Fans

Einige südostasiatische Nachbarländer haben sich darüber beschwert, dass ihnen der Tourist:innenboom, den ihre Konzerte mit sich bringen, vorenthalten wird. Lee deutete daraufhin nur an, dass sonst ein anderes Land einen Exklusivvertrag abgeschlossen hätte: „Manchmal macht ein Land einen Deal, manchmal ein anderes Land. Ich sage nicht explizit: ‚Du kommst nur unter der Bedingung hierher, dass du nicht an andere Orte gehst.‘“

Viele von Swifts Fans in Südostasien waren enttäuscht, als 2023 bekannt gegeben wurde, dass sie während ihrer „Eras“-Tour den größten Teil der Region auslassen und nur in Singapur Halt machen würde. Die Sängerin hat gerade die Hälfte der sechs ausverkauften Shows in dem Stadtstaat hinter sich.

Ihr Management hat sich bisher nicht zu der Aussage des Premierministers geäußert.