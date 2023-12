The Libertines: Live-Premiere von neuen Album-Songs (Video)

Die Band hat viele Songs von ALL QUIET ON THE EASTERN ESPLANADE erstmalig live gespielt. Hier sehen.

The Libertines haben am Wochenende (9. und 10. Dezember) bei intimen Konzerten in Margate neue Songs aus dem am 8. März erscheinenden Album ALL QUIET ON THE EASTERN ESPLANADE vorgestellt.

500 Personen passten in die Lido Cliff Bar in Margate, England, wo die Gigs von The Libertines am 9. und 10. Dezember stattfanden. Die 18 Songs umfassende Setlist enthielt die Live-Premieren der bereits veröffentlichten Singles „Run Run Run“ und „Night Of The Hunter“. Aber auch weitere, bisher noch unveröffentlichte Stücke des Albums wurden bei den Shows live präsentiert – nämlich „Oh Shit“, „Mustang“, „Man With The Melody“, „Merry Old England“ und „I Have A Friend“.

Hier könnt ihr ein paar der Live-Videos sehen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

The Libertines schließen Zyklus ab

Aufgenommen wurde die neue LP gemeinsam von Pete Doherty, Carl Barat, Gary Powell und John Hassall in den Albion Rooms in Margate. Die Gruppe besitzt das Etablissement seit einiger Zeit und hat das neue Material nach eigenen Angaben in vier Wochen in ihrem eigenen Hotel, ihrer Bar und ihrem Studio aufgenommen. Die neuen Songs sollen anders klingen als vieles, was sie zuvor geschrieben haben. Der Name der LP ist eine Anspielung auf die Adresse des Hotels der Band und ihre anhaltende Liebe zu Erich Maria Remarques Antikriegsroman „Im Westen nichts Neues“ (deren neue deutsche Verfilmung zuletzt mit mehreren Oscars gekrönt wurde).

Sänger Pete Doherty erklärte laut „Independent“, dass die Gruppe während der Aufnahmen einen „Moment des seltenen Friedens“ gefunden habe. Er ergänzte: „Ich habe das Gefühl, dass wir als Band eine Art Zyklus abgeschlossen haben, und jetzt können wir endlich diese Songs in die Setlist aufnehmen, denn wir haben einige Knaller dabei.“ Zugleich machte der einst skandalumwitterte Musiker Hoffnung auf eine Fortsetzung mit weiteren Aufnahmen.

ALL QUIET ON THE EASTERN ESPLANADE wird am 08. März 2024 veröffentlicht. Die Platte ist die erste Sammlung von neuen Songs der The Libertines seit acht Jahren. Sie wird elf Tracks enthalten.