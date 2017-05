The Rolling Stones in Deutschland: So sichert Ihr Euch die Tickets

Welch eine Überraschung: Die Rolling Stones kommen nach Deutschland und zwar noch in diesem Jahr. Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts und Ronnie Wood treten am 9. September im Hamburger Stadtpark unter freiem Himmel auf, am 12. September im Olympiastadion in München und am 9. Oktober in der ESPRIT Arena in Düsseldorf. Wer Tickets für eines der drei Gigs haben will, sollte aber schnell sein: Diesen Freitag startet der Vorverkauf.

The Rolling Stones: Deutschlandtermine

09. September 2017, Hamburg – Stadtpark Festwiese

12. September 2017, München – Olympiastadion

09. Oktober 2017, Düsseldorf – ESPRIT arena

Exklusiver Ticketvorverkauf bei BILDplus

Am 12. Mai 2017 startet der Vorverkauf für die Tickets der drei Deutschland-Konzerte der Rolling Stones. Doch aufgepasst: Die ersten Karten wird es exklusiv und nur bei BILDplus geben. Alle Abonnenten von BILDplus können sich am Freitag von 8 bis 12 Uhr exklusiv die besten Tickets für die Konzerte sichern.

Als es vor drei Jahren schon einmal einen exklusiven Vorverkauf bei BILDplus gab, war das Konzert der Rolling Stones in der Berliner Waldbühne komplett ausverkauft. Ihr solltet Euch daher beeilen, wenn Ihr Karten für eines der Konzerte haben wollt.

Alle weiteren Infos zum exklusiven Vorverkauf findet Ihr hier:

