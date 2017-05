The Rolling Stones kündigen Deutschland-Tour 2017 an

Noch eine Runde, bitte: The Rolling Stones haben eine Deutschland-Tour 2017 angekündigt. Im Rahmen ihrer Europatour „STONES – NO FILTER“ werden die noch immer lebenden Rock’n’Roll-Legenden Konzerte in Hamburg, München und Düsseldorf spielen.

Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts und Ronnie Wood treten am 9. September im Hamburger Stadtpark unter freiem Himmel auf, am 12. September im Olympiastadion in München und am 9. Oktober in der ESPRIT Arena in Düsseldorf.

Die Veranstalter DEAG und FKP Skorpio teilen mit, dass die Besucher optisch auf den „STONES – NO FILTER“-Konzerten „eine brandneue Produktion, die an Superlativen kaum zu übertreffen sein wird“ erwarte.

The Rolling Stones veröffentlichten im vergangenen Jahr ihr Cover-Album BLUE & LONESOME. Die Dokumentation „Olé Olé Olé!: A Trip Across South America“ kommt als DVD am 26. Mai in den Handel.

Der Vorverkauf für die Deutschland-Konzerte der Rolling Stones startet am 12. Mai um 12 Uhr mit einem exklusiven Presale über www.eventim.de, der Verkauf an den bekannten Vorverkaufsstellen beginnt am 13. Mai um 10 Uhr.

“STONES – NO FILTER”-TOUR 2017 – die Deutschlandtermine der Rolling Stones:

09. September 2017, Hamburg – Stadtpark Festwiese

12. September 2017, München – Olympiastadion

09. Oktober 2017, Düsseldorf – ESPRIT arena