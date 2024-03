The Smile: Seht hier Live-Mitschnitte der Band mitsamt Orchester

Mit „I Quit“ gab es auch ein Live-Debüt zu hören. Seht hier die Mitschnitte vom Festival in Manchester.

The Smile traten am Samstag, den 09. März, beim BBC Radio 6 Music Festival gemeinsam mit dem London Contemporary Orchestra in Manchester auf.

Thom Yorke, Jonny Greenwood und Tom Skinner spielten dabei mit Unterstützung des Sinfonieorchesters zwölf Songs – darunter befand sich auch das Live-Debüt von „I Quit“ vom kürzlich erschienenen Album WALL OF EYES. Weitere Songs, die sich auf der Setlist des Headliner-Gigs im 02 Victoria Warehouse befanden, waren „Pana-Vision“, „Speech Bubbles“, „Tiptoe“, „Waving a White Flag“ und „Bending Hectic“.

Zum Ende ihres Auftritts lieferten The Smile dann aber noch ein Zugabe-Set ohne Unterstützung des Orchesters. Dieses enthielt sieben Tracks, darunter „The Thing“ und „The Smoke“. Das gesamte Konzert wurde auf der BBC-Website gestreamt und einzelne Clips gibt es nun auf YouTube zu sehen.

Hier zu ausgewählten Clips von The Smile live:

Setlist des Konzerts

Mit dem London Contemporary Orchestra:

Wall of Eyes Pana-Vision Speech Bubbles Friend of a Friend Skirting on the Surface Tiptoe You Know Me! I Quit Waving a White Flag Free In The Knowledge Instant Psalm Bending Hectic

Zugabe-Set der Band ohne Orchester: