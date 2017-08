TV- und YouTube-Tipp „Samurai Cop“: Tele 5 zeigt den besten schlechtesten Film aller Zeiten

Filmfans haben ein großes Herz für schlechte Filme, zumindest für einige davon. Auf Tele 5 gibt es eine wunderbare Reihe, die grandiosen Trash zu würdigen weiß: SchleFaZ, die schlechtesten Filme aller Zeiten. Und am Freitagabend um 22:05 Uhr wird dort „Samurai Cop“ aus dem Jahr 1991 gezeigt. Der Film ist nicht nur besonders schlecht, sondern hat auch viele viele Mythen kreiert.

Matt Hannon, der „Samurai Cop“ galt lange Zeit als tot, meldete sich aber irgendwann via Facebook-Video aus dem Reich der Lebenden zurück. Der Film vom offensichtlich komplett verwirrten Regisseur Amir Shervan sollte ursprünglich auch überhaupt nicht veröffentlicht werden. Nun gibt es sogar eine Fortsetzung, „Samurai Cop“ avancierte – Internet-Nerds sei Dank – zum absoluten Kultfilm. Improvisierte Dialoge, eine Perücke, die immer wieder herunterfällt und dieser Löwenkopf in einer Villa sind die absoluten Highlights:

Der Film ist schlichtweg großartig, niemand am Set wusste, was er tat. Als Matt Hannon wieder unter den Lebenden weilte, ging er den ultrazynischen Filmkritikern von Red Letter Media ins Netz. Und erklärt in einem einstündigen Interview, wie dieses Stück Wahnsinn gedreht wurde. Das Video könnt Ihr Euch hier bei uns direkt anschauen. Euer Abend ist gerettet, gern geschehen.