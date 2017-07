Von Tyler, Lana, Declan, Max und Cornelius: 10 neue Alben, deren Schöpfer wie Drittklässler aus Prenzlauer Berg heißen

Das neue Album von Arcade Fire erscheint zwar erst nächste Woche, die Rezension zu EVERYTHING NOW wollen wir Euch – außer Konkurrenz der eigentlichen Neuerscheinungen in dieser Woche – trotzdem nicht länger vorenthalten. Vorfreude, Nachfrage und so weiter. Aber eben: Da wären ja noch die neuen Platten von zum Beispiel Tyler, The Creator, Max Richard Leßmann und Declan McKenna, über die es ebenfalls viel Gutes zu sagen gibt (und deren Namen in voller Länge auch gar nicht mehr nach Kids aus Prenzlauer Berg klingen, sondern nach den Künstlern, die sie sind). Lest und hört mal rein!

Album der Woche: Cornelius – MELLOW WAVES

Die weiteren spannenden Neuerscheinungen am 21. Juli 2017:

Welche neuen Alben 2017 außerdem erschienen oder erscheinen werden? Die hier: