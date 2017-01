In den folgenden vier Minuten und acht Sekunden wollen wir Euch einen jungen Mann ans Herz legen, den auch wir bis vor ein paar Tagen noch nicht kannten: Daniel Tischler aus Wien. Sein bürgerlicher Name soll hier nicht viel zur Sache tun. Musik macht Tischler nämlich unter dem Pseudonym Attic Giant, und darunter veröffentlicht er nun einen Song samt Video in Eigenregie, der Euch gefallen dürfte.

„IO“, so der Name des Liedes, dessen Video Ihr gleich in seiner Premiere sehen werdet, beginnt so unschein- wie nahbar: Mit seiner akustischen Gitarre hat sich der 24-jährige Tischler nachts in seinem alten Kinderzimmer ganz ganz nah ans Aufnahmegerät gesetzt, eröffnet mit den Zeilen „So we stand still, we are stuck in between“ und doppelt seine Stimme auf wohlbekannte Art und Weise. Ja, Attic Giant erinnert mit dieser ersten Hörprobe an Bon Iver zu Debützeiten, als Justin Vernon noch aus einer Waldhütte heraus sein Leid in die Welt trug. Auch im weiteren Verlauf von „IO“ wartet man förmlich auf den Refrain von „Skinny Love“. Stattdessen erklingen dezente weibliche Backing Vocals, Bläser, Pauken und eine kleine Klaviermelodie.

„IO“ hat es bereits heraus aus dem Kinderzimmer in die Playlist von Radio FM4 geschafft. Ob Attic Giants weitere Musik hält, was „IO” verspricht, steht noch aus: Es gibt sie schlichtweg noch nicht. Tischler arbeitet derzeit an neuen Songs und Aufnahmen, eine EP soll im Frühjahr kommen, ein Album später. Inner Tongue unterstützt Tischler als Co-Produzent.

So, genug geredet. Vorhang auf für einen kleinen Wintersoundtrack, dessen Video vom Künstler Nikolaus Jantsch animiert wurde.

Video: „IO“ von Attic Giant