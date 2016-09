Bei uns im Stream: Seid beim Austin City Limits Festival dabei

Hierzulande ist der Herbst nicht gerade als Festivalsaison bekannt, in Texas ist das ganz anders. Am ersten Oktoberwochenende lädt das Austin City Limits Festival mit einem beeindruckenden Line-Up in die Hauptstadt Texas’ und die Heimstätte des SXSW. An drei Tagen werden im örtlichen Zilker Park Größen wie Radiohead, Kendrick Lamar und LCD Soundsystem auftreten.

Wer sich den Transatlantikflug sparen möchte, kann das ACL Music Festival auch von der heimischen Couch oder dem kuscheligen Bett heraus verfolgen. Wir bieten Euch nämlich in Zusammenarbeit mit Red Bull TV ab dem ersten Festivaltag einen exklusiven Livestream zu ausgewählten Auftritten des Festivals an.

Ab jeweils circa 21 Uhr werdet Ihr hier im Stream mit bester Live-Musik unterhalten, denn neben den dicken Headlinern spielen beim ACL auch ME-Lieblinge wie Foals, Nao und Nothing but Thieves. Am kommenden Wochenende solltet Ihr Euch abends also lieber nichts anderes vornehmen. Folgende Bands und Acts sind bereits für unseren Stream bestätigt:

LCD Soundsystem, Major Lazer, Mumford & Sons, Flume, M83, Cage The Elephant, Two Door Cinema Club, Young The Giant, Local Natives, Foals, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, Cold War Kids, Miike Snow, The Naked And Famous, DJ Mustard, St. Paul & The Broken Bones, Melanie Martinez, Margo Price, St. Lucia, Flight Facilities, The Front Bottoms, Frightened Rabbit, Saint Motel, Wild Child, Brett Dennen, Andra Day, The Strumbellas, Gallant, Chairlift, Caveman, Chronixx & Zincfence Redemption, Wild Belle, Nothing But Thieves, Lewis Del Mar, Jess Glynne, Lizzo, HONNE, The Shelters, Asleep at the Wheel, Israel Nash, Bayonne, Shane Smith & The Saints, Corbu, VHS Collection.

Weitere Bestätigungen sowie den genauen Zeitplan für Live-Übertragungen und Wiederholungen der Konzerte findet Ihr in Kürze hier.