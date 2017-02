Das ist die Jury der Berlinale 2017

Am 9. Februar beginnt Deutschlands größtes Filmfestival in Berlin. Bis zum 19. Februar kämpfen Filme im Wettbewerb der Berlinale um den Goldenen Bären und diverse andere Preise. Daneben laufen hunderte Stunden Film in Nebensektionen wie Forum oder Panorama. Über die Auszeichnungen im Wettbewerb des Festivals bestimmt die Jury, deren Mitglieder nun alle bekannt sind.

Auch interessant Ein Film über den Jazzmusiker Django Reinhardt eröffnet die Berlinale 2017 Dass Paul Verhoeven, Regisseur bei „Elle“ und „Basic Instinct“ den Jury-Vorsitz hat, stand schon seit längerer Zeit fest. Nun wurde das restliche Personal ergänzt: Mit Maggie Gyllenhaal und Diego Luna („Rogue One“) wurden aktuelle Hollywood-Stars verpflichtet, mit Julia Rentsch ist die deutsche Schauspielerzunft vertreten. Rentsch war im Vorjahr mit dem Abtreibungsdrama „24 Wochen“ im Wettbewerb der Berlinale vertreten.

Die Jury wird durch den Künstler Olafur Eliasson, die Produzentin Dora Bouchoucha Fourati aus Tunesien und den chinesischen Regisseur Wang Quan’an komplettiert. Letzterer gewann bei der Berlinale 2010 den Silbernen Bären für seinen Film „Apart Together“.

Im Wettbewerb der Berlinale, der Kernsektion des Festivals, konkurrieren mitunter Thomas Arslan („Helle Nächte“) und Marcelo Gomes („Joaquim“) um Preise. Außer Konkurrenz laufen im Wettbewerb „Trainspotting 2“ von Danny Boyle und „Logan“, der letzte Film mit Hugh Jackman als Wolverine. Dazu wird Stanley Tucci mit „Final Portrait“ eine Premiere bei der Berlinale feiern.