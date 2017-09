Balz im Schlachthaus: Seht hier einen exklusiven Clip aus „Körper und Seele“

Bis die Sieger der Berlinale regulär in die Kinos kommen, dauert es gewohnheitsmäßig immer ein bisschen länger. Im Falle von „Körper und Seele“, der am 21. September 2017 endlich anläuft, war die Wartezeit besonders schlimm. Weil seit der Premiere im Februar klar ist, dass das ungarische Drama zu den Filmen zählt, die man 2017 unbedingt gesehen haben muss.

Zur Story: Zwei Menschen verlieben sich, doch sie wissen es nicht wirklich. Die Erkenntnis reift dadurch, dass die introvertierte Maria (Alexandra Borbély) und der körperlich beeinträchtige Endre (Géza Morcsányi) jede Nacht einen Traum teilen. Dort treffen sie sich als Hirsch und Hirschkuh, gehen gemeinsam auf die Suche nach Essbarem und traben durch einen Wald. Es beginnt eine Liebesgeschichte in einem Schlachthaus.

„Körper und Seele“ hat zwar traurige und dramatische Momente, lockert die Balz im Schlachthaus aber immer wieder durch etwas Humor auf. Zum Beispiel in der Szene, in der die introvertierte Maria ein bevorstehendes Gespräch in der Betriebskantine mit Playmobil-Figuren probt. Und diese Szene können wir Euch exklusiv als Vorgeschmack auf den Film zeigen:

Den kompletten Trailer zum Film könnt Ihr Euch hier noch einmal anschauen: