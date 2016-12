Die meistgegoogelten Musiker und Songs des Jahres 2016

Auf der Suche nach Songs oder Informationen über Künstler wird täglich weltweit die Suchmaschine Google genutzt. Und wie es scheint, war das Interesse an Beyoncé dieses Jahr besonders groß. Sie ist die meistgesuchte Künstlerin auf Google und ihr Song „Formation“ vom diesjährigen Album LEMONADE wurde am häufigsten gesucht – sogar noch vor „Purple Rain“ von im April verstorbenen Prince.

Das sind die meistgegoogelten Musiker des Jahres 2016:

1. Beyoncé

2. Céline Dion

3. Kesha

4. Kehlani

5. Coldplay

6. Teyana Taylor

7. Grace VanderWaal

8. Kanye West

9. Jacob Sartorius

10. Guns N’ Roses

Und die meistgegoogelten Songs des Jahres:

1. Beyoncé – Formation

2. Prince – Purple Rain

3. Rae Sremmurd – Black Beatles

4. Desiigner – Panda

5. Drake – One Dance

6. DNCE – Cake by the Ocean

7. Adele – Hello

8. Ruth B — Lost Boy

9. Disturbed – Sound of Silence

10. Mike Posner – I Took a Pill in Ibiza