Diese deutschen Rapper haben den Größten!

Viele Rapper glauben von sich, den Größten zu haben, eine sprachwissenschaftliche Untersuchung packte nun die knallharten Fakten auf den Tisch: Einige Künstler übertrumpfen in Sachen Wortschatz-Umfang sogar Deutschlands Lieblingspoet Johann Wolfgang von Goethe.

Mithilfe der Sprachsoftware LinguLab hat der Jugendkultur-Sender BR PULS den Wortschatz von deutschsprachigen Rappern untersucht.

Voraussetzung für die Analyse: Die Künstler mussten mindestens 16.000 Wörter in ihrem Repertoire haben, in Frage kamen ausschließlich die neuesten Lyrics, die auf RapGenius einsehbar sind. Zum Vergleich analysierte man auch die ersten 16.000 Wörter von Goethes Faust I sowie die Texte von Schlagerliebling Helene Fischer.

Die Software analysierte dann, wie viele unterschiedliche Wörter in den Texten enthalten sind: In Sachen Umfang macht Morlockk Dilemma mit 3093 Wörtern den ersten Platz – dicht gefolgt von Kollegah mit 3006 Wörtern. Goethe schaffte es da nur auf 2916 Wörter und Platz drei. Weit abgeschlagen landete Helene Fischer auf Platz 25. Ihr musikalischer Wortschatz beträgt schlappe 1044 Wörter. Fast genauso wortkarg schneidet Sido ab, der mit 1768 Wörtern auf Platz 24 landet.

Aus den Ergebnissen lassen sich auch die Lieblingswörter der Künstler herausfiltern. Während Money Boy erwartungsgemäß am liebsten über „Money“, „Swag“ und „Bitches“ philosophiert, konzentriert sich Bushidos Wortschatz auf die Worte „ficken“, „haben“, „Rap“ und „Sonny“. Am liebsten sagen deutsche Rapper übrigens „Yeah!“ und lassen sich über „Mercedes“ und „Gucci“ aus.

Die Analyse weist auch darauf hin: Auf die Größe kommt’s nicht an!

Rapper, die mit einem kleinen Wortschatz hantieren, schreiben nicht zwangsläufig schlechtere Texte – das entscheiden die Hörer auch anhand anderer Faktoren wie Bühnenpräsenz und Stimme. Wiederholungen können ein praktisches Stilmittel für die Hörerschaft sein, zu viele Wörter dagegen tragen mitunter dazu bei, dass die Texte nicht für jedermann verständlich sind.

Wie die Gegenüberstellung von Wortschatz und Likes in sozialen Netzwerken zeigt, sind Rapper mit kleinerem Wort-Repertoire tendenziell beliebter. An der Spitze steht Kay One mit 2,5 Millionen Likes, obwohl sich sein Wortschatz auf „nur“ 2121 Wörter beschränkt. Johann Wolfgang von Goethe, der zugegebenermaßen in letzter Zeit bei Facebook eher inaktiv war, kommt trotz Wortvielfalt nur auf rund 281.000 Likes.