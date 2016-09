Dieses Wochenende im Live-Stream: Konzerte von LCD Soundsystem, M83 uvm

Vom 30. September bis zum 2. Oktober 2016 steigt in der texanischen Hauptstadt eines der größten Festivals der USA, das Austin City Limits, das auch in diesem Jahr wieder hochklassige Bands an die Heimstätte des SXSW holt.

Wir bieten Euch in Zusammenarbeit mit Red Bull TV ab dem ersten Festivaltag einen exklusiven Livestream zu ausgewählten Auftritten des Festivals an.

Ab jeweils 21 Uhr werdet Ihr im Stream mit bester Live-Musik unterhalten, denn neben den dicken Headlinern spielen beim ACL auch ME-Lieblinge wie Foals und Nothing but Thieves. Am kommenden Wochenende solltet Ihr Euch nachts also lieber nichts anderes vornehmen.

Freitag, 30. September

Channel 1 21:00 Uhr – Sal’s World Pre-Show 21:10 Uhr – The Front Bottoms 22:00 Uhr – Frightened Rabbit 23:05 Uhr – The Strumbellas 0:10 Uhr – ST. LUCIA 1:15 Uhr – Foals 2:20 Uhr – Flume 3:30 Uhr – Major Lazer Channel 2 21:00 Uhr – Sal’s World Pre-Show 21:10 Uhr– Asleep at the Wheel 23:00 Uhr – Jess Glynne 0:00 Uhr – Flight Facilities 1:00 Uhr – Banks & Steelz 2:00 Uhr – Chairlift 4:00 Uhr – Cold War Kids

Samstag, 1. Oktober

Channel 1 21:00 Uhr – Sal’s World Pre-Show 21:10 Uhr – Bayonne 21:40 Uhr – Nothing But Thieves 22:30 Uhr – Saint Motel 23:35 Uhr – City and Colour 1:45 Uhr – Melanie Martinez 2:50 Uhr – Cage the Elephant 4:00 Uhr – Kygo Channel 2 21:00 Uhr – Sal’s World Pre-Show 21:10 Uhr – HONNE 21:55 Uhr – ISRAEL NASH 22:30 Uhr – Gallant 23:30 Uhr – Andra Day 1:30 Uhr – The Naked and Famous 2:30 Uhr – Andrew Bird 4:00 Uhr – Two Door Cinema Club Channel 3 21:00 Uhr – Sal’s World Pre-Show 21:55 Uhr – Corbu 22:30 Uhr – Lewis Del Mar 23:30 Uhr – Caveman 1:30 Uhr – DJ Mustard 3:30 Uhr – M83

Sonntag, 2. Oktober