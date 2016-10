Hört hier das neue Oper-Album von Efterklang in voller Länge

Im Sommer 2015 hat sich die dänischen Band Efterklang einem kleinen Experiment hingegeben. Ein Jahr zuvor hatte die Band eine Pause angekündigt, um möglicherweise ihre musikalische Ausrichtung zu überdenken. Mit LEAVES – THE COLOUR OF FALLING stellten die Dänen schließlich eine Oper auf die Beine.

An 16 Abenden präsentierten sie die Oper, die mit dem Komponisten Karsten Fundal entstanden war, im Keller eines ehemaligen Atombunkers in Kopenhagen. Im Frühjahr kommenden Jahres werden Efterklang mit dem Werk und in Begleitung des Happy Hopeless Orchestra in mehrere europäische Städte kommen.

Die Oper LEAVES – THE COLOUR OF FALLING gibt es als Album zu kaufen, das am 4. November erscheinen wird. Ihr könnt es hier bei uns vorab in voller Länge hören: