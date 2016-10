Halloween-Stimmung: Diese 30 Horrorfilme gehen immer

Halloween ist die Nacht der Hexen, Zombies und Vampire. Wer vor (oder nach) der Party richtig in Stimmung kommen und sich nochmal genau abgucken möchte, wie man seinen Mitmenschen einen richtigen Schrecken einjagt, kann dies am besten mit diesen 30 Horrorfilmen tun.

Mit Grusel-Klassikern wie „Dracula“, „Das Omen“ oder „A Nightmare On Elm Street“ liegt man jederzeit richtig. Ebenso sind Stephen-King-Verfilmungen wie „Friedhof der Kuscheltiere“ und „Zimmer 1408“ eine gute Wahl. Für die Hartgesottenen unter Euch bleiben noch die kreisch- und blutreichen Exorzismus-Filme oder aber der Teenie-Horrorfilm der 90er: „Scream“.

Gerne gesehen bei Horror-Fans sind die Gemetzel bei „Saw“ oder „Hostel“, wobei es auch in „28 Days Later“ sehr blutrünstig wird. Klickt Euch durch die Galerie mit unseren 30 liebsten Grusel-Streifen. Entscheidet Euch zwischen aktuellen Horrorfilmen wie „Annabelle“ oder taucht ab in die Zombie-Welt von früher mit „The Night Of The Living Dead“.