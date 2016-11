Musikexpress präsentiert: Sons of Noel and Adrian auf Tour

Die britische Band Sons of Noel and Adrian bestand vor vier Jahren noch aus 13 Mitgliedern. Inzwischen ist sie auf übersichtlichere neun Mitglieder geschrumpft und wird am 25. November ihr neues, drittes Album TURQUOISE PURPLE PINK veröffentlichen.

Dieses haben die Sons of Noel and Adrian bereits live auf einigen Festivals erprobt, wo sie alle Stücke der neuen Platte vortrugen. Inzwischen haben sie sich in der britischen Folk-Szene etabliert, wobei die Band sich schwer auf ein Genre festlegen lässt – Experimente stehen hoch im Kurs bei den Briten. Das hört man natürlich auch auf dem neuen Album.

Im neuen Jahr werden Sons of Noel and Adrian nach Deutschland kommen, um auch hierzulande die Fans an ihrer Musik teilhaben zu lassen. Folgende Termine stehen an – präsentiert von Musikexpress:

14.02.2017 – Wetzlar, Franzis

15.02.2017 – Berlin, Monarch

16.02.2017 – Hannover, Feinkostlampe

17.02.2017 – Dresden, Beatpol

18.02.2017 – Freiburg, Swamp

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.