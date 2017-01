Netflix zeigt neue Doku „Abstrakt: Design als Kunst“

Netflix hat am vergangenen Mittwoch einen Trailer zu der neuen Dokumentation „Abstrakt: Design als Kunst“ veröffentlicht. Die Dokumentation portraitiert Industrie- und Modedesigner, Innenarchitekten und Architekten. Dabei nähert sich das Filmteam der Frage an, wie Kreativität und Inspiration erzeugt werden kann und wiederum zu inspirierenden Ergebnissen führen kann. Hier könnt Ihr den Trailer im Stream sehen. Die gesamte Dokumentation ist vom 10. Februar an bei Netflix zu sehen.

https://www.youtube.com/watch?v=vTlp7EEfplM Video can’t be loaded: Abstrakt: Design als Kunst | Offizieller Trailer [HD] | Netflix (https://www.youtube.com/watch?v=vTlp7EEfplM)