Das soll wohl ein Witz sein: Ein britischer Quertreiber will das System zerstören und greift dafür im Jahr 2016 auf Ulrike Meinhof zurück. Auch auf SMASH THE SYSTEM kann Luke Haines nicht lassen von der deutschen Terroristin. Es begann mit der kurzlebigen Nebenbeschäftigungsband Baader-Meinhof. Jetzt, angesichts der aktuellen politischen Lage, stellt er fest: „Ulrike Meinhof‘s brain is missing, organic matter on the run, there‘s a hullabaloo in the Stasi HQ, Jürgen, Jürgen, call a surgeon, Ulrike Meinhof‘s brain has gone“.

Hätte er sich für den geplanten Umsturz nicht jemand anderen suchen können? Und wer ist Jürgen? Haines wirft nicht nur politisch alles durcheinander. Die Musik erinnert an den Synthesizer-Sound des Vorgängeralbums BRITISH NUCLEAR BUNKERS, dann taucht der Glam-Rock als Einfluss auf, verwiesen wird auf den britischen Rock‘n‘Roll-Musiker Vince Taylor, ebenso auf den soeben verstorbenen Alan Vega. Außedrem dabei: The Incredible String Band, Bruce Lee und Roman Polanski. Loben muss man Haines für die Hinwendung zum Pop. Kein Titel fällt klanglich zu sehr in den exzentrischen Bereich ab. Haines bemüht sich, wieder ein Stück in die Mitte zu rücken. Dort heißen wir ihn herzlich willkommen, dort hatte es für ihn mit den Auteurs ja auch gut angefangen.