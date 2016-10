Einfach ein Ambient-Album wollten The Orb machen, meint Dr. Alex Paterson, seit 28 Jahren einziges beständiges Mitglied des Projekts. Nicht Ambient-Dub, Ambient-Techno, oder Ambient-House, sondern Ambient-Ambient. Aber was bedeuten Genrezuschreibungen schon bei den einzigartig verspielten The Orb? Und so ist COW / CHILL OUT, WORLD!, das vierzehnte Studio-Album von The Orb, schon irgendwie ein Ambient-Album geworden, aber eines mit der gewissen Orb-Exzentrik. Paterson ist zusammen mit Thomas Fehlmann, der auch schon seit über 20 Jahren an seiner Seite ist, ein schönes Wald- und Wiesen-Ambient-Album gelungen, das die Forderung nach dem Chillout im Titel mit einem Zurück zur Natur in den Sounds bekräftigt. Field recordings aus dem iPhone und „found sounds“ aus Second-Hand-Plattenläden mischen sich in die Soundflächen, eine Kuckucksuhr, Flöten, ein vorbeifahrender Zug, Piano, Vogelgezwitscher und Glöckchengebimmel. Dass ein Song „9 Elms Over River Eno (Channel 9)“ heißt, mag als naheliegende Referenz an Brian Eno gewertet werden, den Eno River aber gibt es wirklich in North Carolina.