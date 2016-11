Seht hier das Video „Bad Kingdom“ von Moderat live in Berlin

Am 25. November haben Moderat ihr erstes Live-Album mit dem simplen, aber einleuchtenden Titel LIVE veröffentlicht. Es umfasst einen Mitschnitt des Auftritts den die Band am 5. Juni 2016 im Berliner Velodrom gespielt hat.

Insgesamt sind 16 Songs auf dem Live-Album zu hören, quer durch die gemeinsame Geschichte von Sascha Ring, Gernot Bronsert und Sebastian Szary und ihrer drei Alben MODERAT, II und III. Mit dabei ist „Bad Kingdom“, das Moderat nun als Video veröffentlicht haben.

https://youtu.be/18GB70kgNrM Video can’t be loaded: Moderat – “Bad Kingdom” (Live) (https://youtu.be/18GB70kgNrM)

Die Setlist von LIVE liest sich wie folgt:

Intro

Ghostmother

A New Error

Intruder

Bad Kingdom

Damage Done

Animal Trails

Reminder

Eating Hooks

Eating Hooks (Siriusmo Remix)

Rusty Nails

The Fool

Last Time

No. 22

Live