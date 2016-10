„Vier gegen die Bank“-Trailer: Wolfgang Petersen dreht jetzt auch 08/15-Komödien mit Til Schweiger

Der erste Trailer zur starbesetzten Komödie „Vier gegen die Bank“ ist erschienen. Und wenn man es nicht besser wüsste, man würde nie und nimmer Wolfgang Petersen („Das Boot“, „Troja“) auf dem Regiestuhl vermuten. Der Film ist zwar ein Remake seines eigenen Films aus dem Jahr 1976, die ersten Szenen versprechen allerdings eine Komödie in der Machart von dem, was Matthias Schweighöfer und Til Schweiger in den vergangenen Jahren an generischen Komödien auf die Leinwand gebracht haben.

Die gesamte Kernbesetzung umfasst Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Michael Herbig, Jan Josef Liefers und Alexandra Maria Lara. Das Ziel der vier Herren ist es, eine Bank auszurauben. „Oceans Eleven“ mit Berlin statt Vegas, mit Bully-Humor statt Wortwechseln zwischen Brad Pitt und Matt Damon, mit Til Schweiger statt George Clooney. Den erste Trailer zum Film, der am 25. Dezember 2016 in den Kinos startet, könnt Ihr Euch hier anschauen. Hoffen wir mal, dass Wolfgang Petersen im fertigen Film etwas mehr Raffinesse anbietet, als es der Trailer vermuten lässt: