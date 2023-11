Die einen finden Shirin David „belehrend“, die anderen halten Thomas Gottschalk für einen „peinlichen Opa“. Bei „Wetten, dass ..?“ kam es zu einem konfrontativen Zusammentreffen der zwei Stars

Bei der letzten „Wetten, dass ..?“-Sendung von Thomas Gottschalk (25. November 2023) war auch Shirin David zu Gast, die Helene Fischer bei einer neuen, aufgepumpten Version ihres größten Hits „Atemlos“ mit Gesangseinlagen begleitete.

Dass viele ältere Zuschauerinnen und Zuschauer den Auftritt der 28-jährigen Rapperin bei der „dienstältesten“ Unterhaltungssendung des ZDF gewöhnungsbedürftig finden, war abzusehen – gerade weil Schlagerkönigin Helene Fischer vielen heilig ist, und einige die Paarung neuer und alter Musik schräg finden.

Allerdings goss das Netz doch viel Häme über Shirin David; viele kritisierten ihren Gesang, viele auch ihr Aussehen, viele ihre Äußerungen in der Sendung. Nachdem sie mit Helene Fischer Platz auf der Couch genommen hatte, ging es jedoch recht schnell zwischen ihr und dem 73-jährigen Thommy zur Sache.

Auf seine – je nach Sichtweise – unbekümmerte oder unverschämte Art sagte der Entertainer, dass Shirin David ihre Begeisterung für Opernmusik ja nicht anzusehen sei. Ebensowenig, dass sie Feministin ist. David hatte die passende Antwort parat: „Ich möchte sagen, als Feministin können wir gut aussehen, klug sein und eloquent und wunderschön zugleich. Das eine schließt das andere nicht aus.“ Klarer Hinweis an den älteren Show-Titan, dass man mit sexistischen Kommentaren im Jahr 2023 nicht gut dasteht.

„Der Alte muss wirklich in Pension“, schreibt einer empört auf „X“.

Währenddessen vermeldet die Branche, dass „Atemlos durch die Nacht“ in der „10th Anniversary Edition“ mit Shirin David ein ziemlicher Hit ist: „#HeleneFischer ’s 10th Anniversary Version ihres Hits #AtemlosdurchdieNacht mit #ShirinDavid, aus Helene’s 6. Studioalbum Farbenspiel (2013), erreicht den zweithöchsten Neueinstieg in den weltweiten und europäischen iTunes Song Charts und landet auf Platz 21 bzw. Platz 13.“ – die neu aufgekochte Nummer wird also auch international ein Hit.

Gefreut haben dürfte das auch den 2014er-Fußballweltmeister Bastian Schweigsteiger, der auch bei Gottschalk auf der Couch saß und vor neun Jahren zu dem Schlager bei der Siegesfeier am Brandenburger Tor tanzte. Natürlich mit Helene Fischer.

