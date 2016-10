Welche Deutschrapper am häufigsten Eure Mutter beleidigen

Welche Deutschrapper am häufigsten Eure Mutter beleidigen

Für unser Deutschrap-Quartett haben wir Statistiken angelegt, den Computer gefüttert, addiert, geteilt und versucht, uns fast auf jede einzelne Textzeile einen Reim zu machen. Kurzum: Wir haben das Deutschrap-Game einmal durchgespielt. Dabei sind uns noch ein paar Besonderheiten aufgefallen. Zum Beispiel die hier:

Respekt vor der Mama ist so 90er

Auch im beliebten, aus den USA abgeschauten und für Gangster- und Straßenrap offenbar obligatorischen Sport des Mutter-Beleidigens (die der anderen natürlich) ist der böse Farid Bang Spitzenreiter und verzeichnet satte 275 Bemerkungen in seinen Texten, die man auf der nächsten Familienfeier besser nicht rezitieren sollte. Dabei findet sich die eigentliche Erkenntnis in diesem Fall am anderen Ende der Tabelle, denn dort tummelt sich die alte Schule: Die Fantastischen Vier, Dendemann, Advanced Chemistry, Deichkind, Max Herre und Fettes Brot wussten/wissen sich noch zu benehmen – oder fanden einfach weniger klischeebeladene Feindbilder. Das gilt allerdings auch für Yung Hurn und Liont.

Diese Liste wurde zuvor im Deutschrap-Special unserer neuen Musikexpress-Ausgabe veröffentlicht. Seit 1. Oktober am Kiosk.

