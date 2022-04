50 Cent kündigt Zusatzkonzerte seiner Deutschland-Tour 2022 an

Mitte März kündigte 50 Cent seine Europa-Tournee für 2022 an. Neben Städten wie London, Paris und Dublin wollte er auch für ein einziges Deutschlandkonzert nach Berlin kommen. Nachdem die Show bereits nach kurzer Zeit restlos ausverkauft war, gaben die Veranstalter*innen jetzt zwei weitere exklusive Zusatzkonzerte bekannt.

Neben seinem ersten Auftritt am 25. Juni in der Mercedes-Benz-Arena sind jetzt noch zwei weitere Termine am 28. Juni in Köln und am 29. Juni in Frankfurt am Main geplant. Als Veranstaltungsorte wurden die Kölner Lanxess-Arena und die Frankfurter Festhalle ausgewählt.

50 Cents Hit „In Da Club“ zählt auf YouTube rund 2,3 Milliarden Aufrufe:

Zuletzt konnte man den 46-jährigen Rapper als Überraschungsgast bei der legendären Halbzeit-Show des diesjährigen Super Bowls sehen. Bei dem Auftritt hing 50 Cent anfangs kopfüber von einer Bühnendecke und performte zu seinem Hit „In Da Club“ aus dem Jahr 2003.