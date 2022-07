„Game of Thrones“: Diese Spin-Off-Ideen wurden lieber doch nicht umgesetzt

Von Aegons Eroberung bis hin zu einer Serie mit der Dornischen Königin Nymeria: Mehrere nicht verwendete Konzepte für „Game of Thrones“-Spin-Offs wurden enthüllt – das erste Spin-Off „House of the Dragon“ soll am 21. August erscheinen.

„House of the Dragon“ basiert auf George R.R. Martins Roman „Fire & Blood“. Das Konzept war jedoch nur eines von vielen, die für eine Spin-Off-Serie in Frage kamen. Laut „The Hollywood Reporter“ habe es insgesamt 15 Entwürfe gegeben – alle auf der Basis von Martins Buch. Casey Bloys, Chief Content Officer von HBO, sagte: „Wir haben alles ausprobiert. Es gab keine Ideen, die zu schräg waren“.

Ausgehend von diesen Konzepten wurden fünf Prequel-Ideen in die Entwicklung aufgenommen. Neben „House Of The Dragon“ und „Bloodmoon“ wurde ein Drehbuch über die Zerstörung des alten Targaryen-Reiches Valyria von Max Borenstein in Betracht gezogen. „Bloodmoon“ wurde nach dem Dreh eines Pilotfilms wieder eingestellt. HBO erklärt: „Es war nicht unansehnlich oder furchtbar oder so. Er war sehr gut produziert und sah außergewöhnlich aus. Aber es hat mich nicht an denselben Ort gebracht wie die Originalserie“. Zu den anderen Ideen gehören eine Geschichte um die Dornische Kriegerkönigin Nymeria und Aegons Eroberung von Westeros, wo er als „betrunkener Trottel“ dargestellt wird.

Einige „Game of Thrones“-Spin-Off-Ideen befinden sich bereits in der Umsetzung – kürzlich wurde eine Jon-Snow-Fortsetzungsserie angekündigt. Außerdem sind drei Zeichentrickserien in Arbeit, darunter „The Golden Empire“, die im Land von Yi Ti spielt. „House of the Dragon“ soll am 21. August in die Kinos kommen.

Seht hier den offiziellen Trailer zu „House of the Dragon“: