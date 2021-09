ABBA sind wieder da: Neue Songs, neues Album und Konzerte!

ABBA starten in die Zukunft! Nach fast 40 Jahren kehrt die Band zurück ins Rampenlicht. In einem Special Event präsentierten sie am Donnerstag (02. September) neue Musik. Ein emotionaler Clip, der viele schöne Momente der Vergangenheit zeigte, enthielt ihren neuen Song „I Still Have Faith In You“. Auch ihr zweites neues Lied „Don’t Shut Me Down“ ist bereits bei den Streamingdiensten zu hören.

Empfehlung der Redaktion

ABBA: Neues Album VOYAGE erscheint im November

Anschließend kündigten die Musiker an, dass ein neues ABBA-Album mit dem Titel VOYAGE, das am 05. November erscheinen wird, und an einer Reihe mit Konzerten (ebenfalls unter dem Namen „Voyage“) gearbeitet wird, bei denen die Musiker als digitale Figuren auf der Bühne stehen.

Die Gigs sollen ausschließlich in London stattfinden – und zwar in einer eigenen Konzertstätte, die nur für ABBA errichtet wurde.

Insgesamt 22 Songs wird es zu hören geben, inklusive zwei neuer Songs. Insgesamt 90 Minuten lang werde es werden und laut Björn und Benny die größten Songs der Band (und nicht nur ihre Superhits) enthalten. Das bedeutet auch, dass nicht alle Lieder der kommenden LP live zu hören sein werden.

In einem Clip hatten zuvor Anhänger von ABBA rund um den Globus in Städten wie Reykjavík, Rio de Janeiro und Berlin ihre Liebe zur Gruppe ausgedrückt.

Die Schweden ließen ihre Fans allerdings erst einmal schwitzen. Obwohl der Stream für 18:45 angekündigt war, gab es einige Minuten lang nur ein Bild, das die Wartezeit verkürzen sollte.

ABBA haben sich nie offiziell als Band getrennt, sondern seit knapp 40 Jahren nach eigenen Angaben eine Pause eingelegt. Mehrfach gab es in den letzten Monaten Gerüchte, dass Agneta Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus und Benny Andersson an neuer Musik arbeiten würden.

Zuletzt deuteten ABBA bereits auf TikTok ihre Rückkehr an. Ein kleines Video zeigte eine Studiotour und Björn Ulvaeus und Benny Andersson am Mischpult. Im Hintergrund zu hören: „Gimme Gimme Gimme (A Man After Midnight).

+++Dieser Artikel erschien zuerst auf rollingstone.de+++